Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно рассталась с мужем Владимиром Дантесом после 11 лет отношений, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, недавно артистка объявила конкурс среди поклонников на лучшую адаптацию ее новой песни "Разноцветная" на украинский язык. Теперь звезда приготовила релиз по новому тексту своей песни в украинском переводе.

В своем микроблоге Надя опубликовала короткий фрагмент новой песни "Разноцветная" и заинтриговала премьерой уже 5 августа. В ролике можно услышать кусочек припева, от которого фолловеры просто в восторге. В подписи к публикации Дорофеева написала: "Наконец-то! Как же я соскучилась по премьерам! Знаю, вы тоже! "Разноцветная" на YouTube уже завтра. А в полночь вы услышите трек на всех стримингах. Всем любови".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, засыпая ее комплиментами: "Надя на украинском языке звучит еще лучше, потому что наши украинки лучшие", "Боже, это так звучит, как никогда раньше не было! Эта песня так и должна родиться на украинском! Роскошно!", "Уже хочу ее поставить на повтор", "Как красиво звучит на украинском", "Надежда! Это будет разрыв", "Я очень соскучился по премьерам", "Украинский гораздо лучше", "Ну это же вау".

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