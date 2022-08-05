Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно рассталась с мужем Владимиром Дантесом после 11 лет отношений, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, недавно артистка объявила конкурс среди поклонников на лучшую адаптацию ее новой песни "Разноцветная" на украинский язык. Теперь звезда представила этот свой новый хит.

В своем микроблоге Надя опубликовала фрагмент нового хита и похожего на предыдущий клип, а на ее ютуб-канале появилась полная версия. В ролике артистка предстала в экстравагантных образах, есть здесь и кадры, где она верхом на белом коне. В подписи к публикации Дорофеева рассказала о своем релизе и неоднозначно отметила о "новой любви", которую она нашла.

"Где есть любовь, там есть жизнь. Ушел шестой месяц войны. Мы все изменились, все изменилось, приобрело новые краски и, к сожалению, не всегда яркие. raznotsvetnaya – мой последний сингл из жизни "до". Я так хотела, чтобы этот трек стал началом чего-то светлого… но произошла война. Однако жизнь продолжается, и мы должны помнить об этом. Трудно, но сама любовь дает силы творить и жить. Поэтому я нашла свою новую love – "разноцветную" и сегодня делюсь ею с вами", - написала Надя.

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