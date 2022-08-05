Как пишет Politeka.net, 37-летний продюсер и участник украинского шоу "Холостяк" Иракли Макацария отыграл большую грузинскую свадьбу в Тбилиси.
Женой Макацарии стала 20-летняя модель Лиза Чичуа с безупречной фигурой. Пара встречалась чуть больше года. Сразу после свадьбы молодожены отправились в медовый месяц.
Макацария не упустил возможности продемонстрировать стройную фигуру своей любимой.
Так, у себя в Инстаграм-сторис продюсер показал, как эффектно его супруга вышла на прогулку.
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Сочетание ультракоротких джинсовых шортов и черной трикотажной майки сыграло в пользу красотки и помогло ей подчеркнуть длинные ноги.
«Моя жена в огне», - написал счастливый Макацария.
Напомним, новоиспеченная жена "Холостяка" Макацария показала, как наслаждается медовым месяцем в Греции
А еще Politeka сообщала, что "Холостяк" Макацария показал, как с молоденькой женой наслаждается медовым месяцем
Также Politeka писала, что экс-"Холостяк" Макацария увез молоденькую жену в свадебное путешествие, фото