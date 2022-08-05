Как пишет Politeka.net, 37-летний продюсер и участник украинского шоу "Холостяк" Иракли Макацария отыграл большую грузинскую свадьбу в Тбилиси.

Женой Макацарии стала 20-летняя модель Лиза Чичуа с безупречной фигурой. Пара встречалась чуть больше года. Сразу после свадьбы молодожены отправились в медовый месяц.

Иракли Макацария с девушкой, Лиза Чичуа

Макацария не упустил возможности продемонстрировать стройную фигуру своей любимой.

Так, у себя в Инстаграм-сторис продюсер показал, как эффектно его супруга вышла на прогулку.

Популярные статьи сейчас

"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно

На выбегающих людях горела одежда: ночной клуб в считанные минуты превратился в факел, кадры

"Поклонись, ниже согнись": новый список правил жизни в россии наделал шума, показательные кадры

Леся Никитюк наконец сообщила, чем теперь занимается, и показала фото со съемок: "Мы начали..."

"Вечная и светлая память": количество жертв ракетного удара по центру города продолжает расти
Показать еще

Сочетание ультракоротких джинсовых шортов и черной трикотажной майки сыграло в пользу красотки и помогло ей подчеркнуть длинные ноги.

«Моя жена в огне», - написал счастливый Макацария.

Напомним, новоиспеченная жена "Холостяка" Макацария показала, как наслаждается медовым месяцем в Греции

А еще Politeka сообщала, что "Холостяк" Макацария показал, как с молоденькой женой наслаждается медовым месяцем

Также Politeka писала, что экс-"Холостяк" Макацария увез молоденькую жену в свадебное путешествие, фото