Иракли Макацария не упустил возможности продемонстрировать стройную фигуру своей любимой

Как пишет Politeka.net, 37-летний продюсер и участник украинского шоу "Холостяк" Иракли Макацария отыграл большую грузинскую свадьбу в Тбилиси.

Женой Макацарии стала 20-летняя модель Лиза Чичуа с безупречной фигурой. Пара встречалась чуть больше года. Сразу после свадьбы молодожены отправились в медовый месяц.

Макацария не упустил возможности продемонстрировать стройную фигуру своей любимой.

Так, у себя в Инстаграм-сторис продюсер показал, как эффектно его супруга вышла на прогулку.

Сочетание ультракоротких джинсовых шортов и черной трикотажной майки сыграло в пользу красотки и помогло ей подчеркнуть длинные ноги.

«Моя жена в огне», - написал счастливый Макацария.

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