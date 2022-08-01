Как пишет Politeka.net, Иракли Макацария - известный продюсер и шоумен грузинского происхождения. Звезда также снимался в украинском проекте "Холостяк", но найти там свою любовь ему не удалось. А недавно Макацария женился на молодой девушке Лизе, которая на 17 лет младше него. Пара после пышной свадьбы отправилась в медовый месяц в Грецию. И Лиза в своей новой публикации в Инстаграм решила показать, как проходит их путешествие.

На фото Лиза позировала в мини-платье и шлепках, стоя на фоне бассейна.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красотка", "Лиза ,Вы эталон женской красоты. Любуюсь когда смотрю на Вас", "Потрясающая девушка, как повезло Иракли", "Ты луч солнца и согреваешь нас своей красотой", "Дорогая девочка, будь счастлива!", "Чудо, рисунок пером", "Красота, нежность, позитив, чудо-девушка", "Эта девушка - совершенство. Желаю Вам счастья и долгих лет жизни", "Очень красивые ноги. Какой у вас рост?", "Лизонька ваша улыбка просто чудо,дарите нам ее чаще", "Идеальное ноги".

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