Во время полномасштабной войны в Украине певица Анастасия Приходько не может зарабатывать своей основной деятельностью. Пока звезда сидит дома, она решила заняться полезным делом и подготовится к зиме.
На своей странице в Фейсбук Настя показала, какая из нее хозяйка и продемонтрировала домашнюю консервацию.
Так, певица призналась, что обычно не поддается панике, однако сейчас внутренний голос подсказал ей готовиться к зиме.
Артистка решила научится крутить компоты.
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«Не хотела, но, тут у Бабушки и урожай есть, и я не работаю и время есть, а почему бы мне не научиться варить компот? 😂Пахахах😂! 35 лет и даже мысли за это не было, а теперь прямо Гоздыня! Что дальше? Скоречники начну делать? Или Парники? А может вязать? 😂 А вы готовитесь к зиме девочки? Что уже сделали?», - написала Приходько в соцсетях.
Напомним, Анастасия Приходько жестко прошлась по "прозревшей" Лободе
А еще Politeka сообщала, Приходько порассуждала о выехавших за границу мужчинах-артистах: под раздачу попали Потап, Монатик и Яма
Также Politeka писала, что Настя Приходько показала кадры, от которых разрывается душа