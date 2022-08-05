Настя призналась, что за 35 лет такая мысль пришла к ней впервые

Во время полномасштабной войны в Украине певица Анастасия Приходько не может зарабатывать своей основной деятельностью. Пока звезда сидит дома, она решила заняться полезным делом и подготовится к зиме.

На своей странице в Фейсбук Настя показала, какая из нее хозяйка и продемонтрировала домашнюю консервацию.

Так, певица призналась, что обычно не поддается панике, однако сейчас внутренний голос подсказал ей готовиться к зиме.

Артистка решила научится крутить компоты.

«Не хотела, но, тут у Бабушки и урожай есть, и я не работаю и время есть, а почему бы мне не научиться варить компот? 😂Пахахах😂! 35 лет и даже мысли за это не было, а теперь прямо Гоздыня! Что дальше? Скоречники начну делать? Или Парники? А может вязать? 😂 А вы готовитесь к зиме девочки? Что уже сделали?», - написала Приходько в соцсетях.

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