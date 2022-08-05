Так, Александра Педан рассказал, что в Киеве мальчик Андрей сидит под торговым центром и играет в шашки со всеми желающими.

В свой день рождения Андрей, которому исполнилось 11 лет, решил передать заработанные за три недели деньги (свыше 20 тысяч гривен) детям, пострадавшим во время войны.

«С такой молодежью мы обязательно победим. Считаю, что уже победили, потому что все равно человечность поборет каждое зло. Спасибо Андрею. Парень, кстати, чемпион Киева по шашкам😉 Подарили ему и семьи петанк – в лучших традициях Junior. Надеюсь, что это будет очень теплое упоминание за такой достойный, взрослый поступок. Горжусь украинскими детьми, которые, к сожалению, очень рано выросли. Слава Украине. К победе!», - сообщил телеведущий.

Напомним, ведущий "Эксов" Педан признался, как по-новому стал воспринимать Киев: "Как мужественную крепость..."

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