Звезда "Квартал 95" Александр Пикалов устроил "Детский лагерь на день" для детей и их родителей из Мариуполя. Видео этого дня отдыха показали на странице студии в Instagram. Как оказалось, это была личная инициатива актера, но были на этом празднике и звездные гости, среди которых Виталий Козловский, Екатерина Никитина и Никита Алексеев.

В ролике, который опубликовали на странице "Квартала", можно увидеть, как дети развлекаются в бассейне и около него под пристальным наблюдением родителей. Судя по кадрам, дети отлично провели время, гуляя, купаясь и резвясь на свежем воздухе.

В подписи к публикации рассказали об этой необычной инициативе Александра Пикалова. "Наш @pikalov95_official по собственной инициативе организовал первое мероприятие проекта "Детский лагерь на день" для мариупольских малышей и их родителей из столичного центра "ЯМариуполь". Маленькие мариупольцы имели возможность на время отвлечься от ужаса войны и окунуться в праздничный праздник лета и детства. В дальнейшем "Детский лагерь на день" Саша планирует организовывать на регулярной основе. Смелость и сила духа этих детей, переживших самое страшное, восхищает и не может оставить равнодушным. С таким мужественным подрастающим поколением – Украина непобедима!", - говорится в подписи к видео.

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