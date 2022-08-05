Популярная украинская хореограф и многоразовая участница "Танців з зірками" Илона Гвоздева, которая недавно хвасталась своим урожаем, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила необычное видео, которым в своей день рождения показала прошлый год жизни.

В ролике можно увидеть много танцев и развлечения Илоны с младшим сыном. Также звезда в ролике показала себя в закулисье светских мероприятий и съемок различных телешоу, в которых участвовала.

Как оказалось, звезде исполнилось 34 года, и в подписи к видео она рассказала о целях, которые она ставит перед собой на следующий год.

"Мне 34. Спасибо, что жива и все родные со мной! Пожеланий есть несколько: дожить до 35, поесть херсонских арбузов, отдохнуть на Азовском море, собрать семью на террасе собственного дома, еще раз выйти на сцену @tanci1plus1 и станцевать для людей. Спасибо всем, кто остается рядом. Спасибо за любимую работу, которая вернула к жизни, за влюбленные глаза моих учеников и за каждый прожитый день", - написала Гвоздева.

А поклонники и звездные коллеги принялись поздравлять хореографа в комментариях к ее видео, оставляя теплые слова пожеланий.

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