Актриса Анна Тринчер показала татуировку, которая сделала на день рождения, поделившись соответствующими кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, актриса и блогерка. Звезда на днях отпраздновала 21-й день рождения. Ее жених - блогер Александр Волошин решил подарить трогательную фотосессию под водой. Анна, как и большинство украинских звезд, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Тринчер и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

"А еще я сделала тату", - написала Анна, рассказывая об изменениях в своей жизни после дня рождения.

"Будь собой, другие роли заняты", - написано было на тату и нарисовано солнышко в виде значка яркости в гаджетах.

Сообщалось, что Анна Тринчер обратилась в свой день рождения к украинцам.

"Хотела написать большой пост о том, что меня окружает, о том, чего я достигла и просто сказать спасибо всем, кто очень важная часть моей жизни, но с каждым годом хочется писать все меньше и меньше, потому что тебе достаточно того, что ты чувствуешь в середине.

Конечно, моя мечта на сегодня это мирное небо и победа Украины! Только так, я помолюсь, попрошу Бога и когда была задовать свечу обязательно это загадаю, а пока вы можете мочить их своими силами в тылу», - написала Тринчер.

Напомним, Тринчер в ярком мини-платье засветила прелести после пластики

А еще Politeka сообщала, что Тринчер в кружевном лифе устроила нескромную фотосессию

Также Politeka писала, что Тринчер устроила разборки на кухне с возлюбленным



