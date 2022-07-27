Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - успешная украинская певица, блогерка и актриса. Звезда не так давно решилась на кардинальный шаг - сделала себе операцию по увеличению бюста до третьего размера. У знаменитости есть жених - блогер Александр Волошин, с которым Анна недавно въехала в роскошную квартиру мечты с камином. Не забывает Тринчер и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз Анна показала фотографию, где она позировала с мамой перед зеркалом. Как можно понять, Тринчер взяла свою маму на тренировку.

"Мне кажется, или моя мама выглядит младше меня? Накидайте мамочке огней", - спросила Анна.

Стоит отметить, что Тринчер, как и другие звезды, активно поддерживает украинцев в борьбе против российских оккупационных войск, которые начали полномасштабное вторжение 24 февраля.

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