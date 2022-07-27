Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - успешная украинская певица, блогерка и актриса. Звезда не так давно решилась на кардинальный шаг - сделала себе операцию по увеличению бюста до третьего размера. У знаменитости есть жених - блогер Александр Волошин, с которым Анна недавно въехала в роскошную квартиру мечты с камином. Не забывает Тринчер и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз Анна показала фотографию, где она позировала с мамой перед зеркалом. Как можно понять, Тринчер взяла свою маму на тренировку.

"Мне кажется, или моя мама выглядит младше меня? Накидайте мамочке огней", - спросила Анна.

Стоит отметить, что Тринчер, как и другие звезды, активно поддерживает украинцев в борьбе против российских оккупационных войск, которые начали полномасштабное вторжение 24 февраля.

Популярные статьи сейчас

Уничтожить Крымский мост: Украине наконец дадут то, чем можно это сделать, но с условием

Оборвалась жизнь знаменитого актера, которого любили миллионы: "Наши сердца разбиты"

"Не то сделали": у ВСУ возникли непредвиденные сложности на Херсонском направлении

«Удачное попадание»: в Донецке разгорается сильнейший пожар, видео

Ждите SMS: украинцам сообщили о деньгах, которые придут на их карточки "Ощадбанка", кому можно рассчитывать
Показать еще

Напомним, Анну Тринчер заподозрили в беременности, певица замечена в аптеке

А еще Politeka сообщала, что Тринчер после пластики забыла прикрыть декольте и засветила лишнее, видео

Также Politeka писала, что Тринчер с возлюбленным попала в скандал из-за поведения на отдыхе