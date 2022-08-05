Как пишет Politeka.net, Елена Кравец - известная украинская актриса и звезда "Квартал 95". У звезды есть трое детей, но самая старшая уже живет отдельно. Маша,19-летняя дочь Елены не так часто показывает в Инстаграм моменты из своей жизни, но всегда привлекает внимание к себе.

Как известно, патриотические татуировки во время войны приобретают особую популярность и сейчас не только артисты показывают свои обновленные рисунки на телах, но еще и их дети. Как можно заметить, в целом уже многие украинцы занимаются украинизацией своих татуировок.

Такую инициативу поддержала и дочь актрисы студии "Квартал 95" Елены Кравец Мария. Сначала она показала, как изменила свою надпись на теле на русском языке. На ее правой руке была фраза "танцуй". Но сейчас она звучит на украинском.

А после девушка добавила еще одно тату – наш трезубец, который образует слово "воля".

После рождения двойняшек Мария переехала жить на съемную квартиру от родителей, которую снимала вместе с подружкой. Сейчас Маше 19 и она стала настоящей красоткой. Девушка увлекается танцами, а также ведет блог в социальной сети Инстаграм, где делится с фанами кадрами из своей жизни.

А на новых кадрах Маша показал, как умеет двигаться. Девушка стала перед телефоном, осмотрелась по сторонам и начала танцевать.

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