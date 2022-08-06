Как пишет Politeka.net, 17-летняя Дева Кассель после первого же выхода в свет заинтересовала дизайнеров и не раз получала приглашения к сотрудничеству. Мама девушки даже присутствовала на ее первых съемках и всегда поддерживает ее стремление идти вперед.

«Прекрасная Дева @d.casseluxxi идет на шоу dolcegabbana Alta Moda» - сказано в подписи под новыми кадрами.

Как можно заметить, девушка сотрудничает с модным домом фактически с первого появления на красной дорожке, однако не часто рассказывает об этом в Инстаграм. При этом на публике девушка чувствует себя очень уверенно и спокойно вышагивает в дорогих платьях самого неожиданного цвета и дизайна.

В образе Барби Дева сразу покорила присутствующих гостей на модном показе совсем недавно.

Мы писали, Моника Беллуччи с Девой Кассель похожи лишь отчасти: у наследницы более круглые, миловидные черты лица. Однако девушка сразу же стала популярна после первого выхода в свет с мамой на красную дорожку.

И после этого получила приглашения к сотрудничеству сразу от двух модных домов. При этом Дева начала активно работать моделью и уже имеет свое портфолио. А недавно дочь Моники Беллуччи приняла участие в оригинальной съемке и едва не засветила лишнее.

Напомним, юная дочь Беллуччи в платье с корсетом доказала, что ничем не хуже матери.

Как сообщала Politeka, юная дочь Моники Беллуччи в воздушном платье показала, где заменила мать.

Также Politeka писала, что дочь Моники Беллуччи в прозрачном наряде устроила провокационную фотосессию.