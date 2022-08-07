Культовый украинский дизайнер Андре Тан продолжает активно общаться с украинцами, рассказывать о личном, а также обращать внимание на важность помощи ВСУ и волонтерам. Сейчас мужчина приобщился к организациям, что поддерживают наших защитников.

«Лучшие 💛💙 Гордимся каждым! Вы – наши герои! Слава ВСУ! А также вы, наши невероятные клиенты, тоже наши герои! Ведь благодаря вам мы уже шестой месяц подряд помогаем защитникам нашей страны 🇺🇦 Спасибо, что остаетесь с нами 💙» - пишет Андре Тан.

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«Супер! Вы делаете хорошее дело👏; 🔥 Горжусь вашей командой 💛💙; У нас теперь не только самые сильные воины мира! А еще и самые стильные! 💛💙; Благодаря Вам! И вашей команде!! Спасибо Вам ❤️; Милитари в моде; Спасибо Вам 🙏! Вы невероятны!».

Мы также писали, поклонники с начала полномасштабного вторжения рф пытаются достучаться до Тана, чтобы он перешел с языка оккупантов на украинский, но в этот раз дизайнер жестко высказал свою позицию.

"Украинцы, дорогие, сейчас очень тяжело всем. Вся страна скорбит, все плачут, но некоторые нападают на своих же. В последнее время я получаю большое количество оскорбительныхсообщений в связи с русским языком на моей страничке. Почему человек должен думать и видеть мир так, как видите его вы?", — жалуется дизайнер.

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко обратился к украинцам с неожиданным советом.

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