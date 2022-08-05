Известный шеф-повар Евгений Клопотенко постоянно удивляет разнообразными рецептами, и на этот раз он решил соединить полезный совет для мужчин с простым рецептом.

Евгений Клопотенко решил испечь шарлотку из яблок сорта белый налив. Видео с пошаговым приготовлением повар разместил на своей странице в Инстаграм .

«Вот почему предложение девушке нельзя сделать шарлоткой? Представьте: парень взял и приготовил девушке шарлотку с белым наливом и корицей, встал на колено и сказал «выходи за меня», - поразмышлял шеф-повар.

Рецепт приготовления:

Взбиваете 4 яйца из 150г сахара до такого белого густого состояния. Осторожно всыпаете в яйца 160г муки и перемешиваете. Собственно, это и есть тесто на шарлотку.

Берете потом белый налив, нарезаете ломтиками и посыпаете корицей.

Яблоки с корицей добавляете в тесто и перемешиваете.

Запекать можно в мультиварке на режиме "выпечка" час или в духовке на 180 градусах. Форму смазать мукой.

"А потом дети будут слушать ваши истории о том, как "был августовский вечер, я приготовил ей шарлотку с белым наливом и сделал предложение". Романтично. Если захочу жениться, думаю, что так и сделаю", - -отметил Клопотенко.

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