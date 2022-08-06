Главная героиня проекта "Холостячка" Злата Огневич и победитель шоу Андрей Задворный расстались спустя полтора месяца после проекта, мужчина бросил певицу. Он сказал, что у него прошли чувства к артистке. Теперь Задворный стал помогать ВСУ.

На своей странице в Instagram мужчина опубликовал пост, в котором поразмышлял на тему планирования.

«Бывают такие дни, когда я думаю о настоящем и вспоминаю планы, которые были у меня на 2022 год. Странное чувство в середине, когда размышляю о вещах, которые не сбылись, потому что впервые в жизни, я не перевожу их на следующий год, а просто оставляю «подвешенными» во времени. Горизонт планирования стал довольно условным и придает неопределенности, а неопределенность враг развития. Но уже есть как есть, основное, чтобы близки были все целы, здоровы. Такие главные желания теперь», - обосновал свою мысль Задворный.

Напомним, победитель "Холостячки" Задворный неожиданно обратился к украинцам

А еще Politeka сообщала, что победитель "Холостячки" Задворный показал, как выглядел без бороды

Также Politeka писала, что победитель "Холостячки" Задворный похвастался отдыхом в Карпатах, разозлив украинцев