Главная героиня проекта "Холостячка" Злата Огневич и победитель шоу Андрей Задворный расстались спустя полтора месяца после проекта, мужчина бросил певицу. Он сказал, что у него прошли чувства к артистке. Теперь Задворный стал помогать ВСУ.
На своей странице в Instagram мужчина опубликовал пост, в котором поразмышлял на тему планирования.
«Бывают такие дни, когда я думаю о настоящем и вспоминаю планы, которые были у меня на 2022 год. Странное чувство в середине, когда размышляю о вещах, которые не сбылись, потому что впервые в жизни, я не перевожу их на следующий год, а просто оставляю «подвешенными» во времени. Горизонт планирования стал довольно условным и придает неопределенности, а неопределенность враг развития. Но уже есть как есть, основное, чтобы близки были все целы, здоровы. Такие главные желания теперь», - обосновал свою мысль Задворный.
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