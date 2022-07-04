Як пише Politeka.net , Софія Ротару – легендарна українська співачка. Знаменитість має племінницю - Соню Кей, яка будувала кар'єру співачки, але нещодавно заявила, що йде зі сцени. Знаменитість, як і інші українські зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупантами. Соня одружена з хокеїстом Олегом Петровим, з яким офіційно оформила шлюб нещодавно.

Не забуває екс-співачка і про Інстаграм, де ділиться з фанатами багатьом цікавим. А цього разу Соня вирішила показати свою квартиру, до якої повернулася вперше від початку війни.

"Вперше вдома від початку війни", - написала Соня.

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"Коли зайшла додому, сльози пішли рікою", - продовжила блогерка.

"Ням-ням. А це те, що залишилося", - написала блогерка, показуючи зниклу їжу.

Нагадаємо, племінниця Ротару показала, яка небезпека може чекати на дитячому майданчику.

Також Politeka повідомляла, що племінниця Ротару емоційно звернулася до громадян, показавши кадри нападу РФ.

А ще Politeka писала, що племінниця Ротару, яка оголосила про звільнення зі сцени, покрасувалася у сукні-вишиванці