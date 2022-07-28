21-річна модель Соня Євдокименко живе, навчається та будує модельну кар'єру у Нью-Йорку. На сторінці в Instagram онука Софії Михайлівни регулярно ділиться яскравими кадрами свого життя у США.
Зараз Соня Євдокименко пройшлася містом у досить відвертій кофтині, яка застібається за допомогою спеціальної шпильки. Під нею не було нижньої білизни.
Під час ходьби вбрання дівчини частково оголило її компактне погруддя.
Однією рукою модель почала виправляти міні-кофту, а в іншій – тримала телефон і спілкувалася з шанувальниками.
Знищити Кримський міст: Україні нарешті дадуть те, чим це можна зробити, але з умовою
"Нарешті": росіян у Чорногорії змусили розплачуватись за вторгнення в Україну
Мають частковий успіх: окупанти закріплюються на нових позиціях та перекидають додаткові сили
53-річна Лопес у "дірявому" боді здивувала станом фігури поблизу: "Вищий сорт"
"Його бояться": наближається фатальний для росіян місяць, якого побоюється навіть Путін
Конфуз стався на очах читачів її сторінки.
Треба сказати, що на відміну від своєї знаменитої бабусі, яка вважає за краще не коментувати війну в Україні, Софія у себе в акаунті активно публікує корисну інформацію про те, як можна допомогти українським жінкам під час війни. Дівчина залишає посилання на психологічну допомогу, а також розміщує юридичні матеріали.
Нагадаємо, онука Ротару поділилася секретом своєї стрункості: закидала ногу та вигиналася
Як повідомляла Politeka, онука Ротару блиснула красою, приспустивши халат на дивані: "Поділіться коханим"
Також Politeka писала, що онука Ротару босоніж і в балахоні здивувала незвично: "Боже..."