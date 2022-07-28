З онукою Софії Ротару стався конфуз під час прогулянки містом у досить відвертій кофтині

21-річна модель Соня Євдокименко живе, навчається та будує модельну кар'єру у Нью-Йорку. На сторінці в Instagram онука Софії Михайлівни регулярно ділиться яскравими кадрами свого життя у США.

Зараз Соня Євдокименко пройшлася містом у досить відвертій кофтині, яка застібається за допомогою спеціальної шпильки. Під нею не було нижньої білизни.

Під час ходьби вбрання дівчини частково оголило її компактне погруддя.

Однією рукою модель почала виправляти міні-кофту, а в іншій – тримала телефон і спілкувалася з шанувальниками.

Конфуз стався на очах читачів її сторінки.

Треба сказати, що на відміну від своєї знаменитої бабусі, яка вважає за краще не коментувати війну в Україні, Софія у себе в акаунті активно публікує корисну інформацію про те, як можна допомогти українським жінкам під час війни. Дівчина залишає посилання на психологічну допомогу, а також розміщує юридичні матеріали.

Нагадаємо, онука Ротару поділилася секретом своєї стрункості: закидала ногу та вигиналася

Як повідомляла Politeka, онука Ротару блиснула красою, приспустивши халат на дивані: "Поділіться коханим"

Також Politeka писала, що онука Ротару босоніж і в балахоні здивувала незвично: "Боже..."