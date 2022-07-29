Онук знаменитої співачки Софії Ротару знову вийшов на зв'язок у соцмережі після того, як його з батьком затримали під час спроби незаконно перетнути державний кордон України. Більше того, молодик відмовився коментувати свій вчинок.

Зазначимо, українців, серед яких можна було тоді впізнати сина та онука Софії Ротару – Руслана та Анатолія Євдокименка, прикордонники затримали 7 березня на кордоні з Молдовою.

Цього разу онук Ротару похвалився кадрами, зробленими під час денної та нічної прогулянки центром Парижа. На фото з різних ракурсів у різний час зображена Ейфелева вежа. Оприлюднені знімки Євдокименко не став коментувати, але стало відомо, що він все ж таки залишив Україну.

Він також не розповів, як покинув Україну під час воєнного стану.

Раніше з'ясувалося, що вісім громадян України призовного віку (згідно із законом, під час війни їм заборонено залишати країну) намагалися втекти на надувному човні. У цьому їм допомагав громадянин Молдови, який узяв свої послуги з кожного по 200 доларів.

У родині співачки інцидент не коментували. 23 березня, онук Ротару Анатолій Євдокименко опублікував чорно-біле фото у Сторіс, вітаючи себе з днем ​​народження.

Нагадаємо, племінниця Ротару показала, яка небезпека може чекати на дитячому майданчику: "знайдена в одному з..."

Як повідомляла Politeka, Данилко опублікував кадри з місця нової трагедії в Києві: "Боже, як це можливо..."

Також Politeka писала, що син Ротару після спроби втечі з України вийшов на зв'язок: "потрібна термінова допомога»