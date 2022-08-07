На своей странице в Instagram шеф-повар поздравил украинцев с днем ​​воздушных сил вооруженных сил Украины, который отмечают 7 августа.

«Гордость. Уважение. Невыразимая благодарность. Очень хотел бы знать, сколько именно людей в этот день нужно поздравлять, в день Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Хотел бы увидеть лицо каждого из вас, поблагодарить, обнять, поклониться низко всем, кто отстаивает украинское небо, что есть сил", — написал Эктор.

Хименес-Браво, колумбиец по происхождению, сейчас активно поддерживает украинцев в борьбе против российской агрессии.

"Благодаря вам мы знаем о тревоге на 5-10 минут раньше. Благодаря вам из 6 ракет — 4 не долетает. Благодаря вам планы врага получают постоянное поражение. Вы — Полярная Заря, наша надежда. Наши Призраки Украины. Герои, которых этот мир еще не заслужил. Слава все, кто защищает наше небо. Слава всем, кто умер, защищая Украину от врага", — отметил звездный шеф-повар.

Поклонники в комментариях присоединяются к поздравлениям и благодарят звезду "Мастер Шеф" за поддержку: "Спасибо и Вам, Эктор, за помощь и поддержку Украины. Объединяемся. Слава Украине. Герои не умирают".

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.