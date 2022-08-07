Звездное семейство в браке уже 12 лет и воспитывает троих сынишек. В этот раз на своей странице в Instagram Кристина разместила забавное и трогательное фото, на котором двое младших Решетников залезли в багажник авто и играют на камеру.
"Когда очень ждали возвращения папы из Киева ❤️Мы тебя больше не отпустим, Гриша Решетник 😀🤗", — написала жена телеведущего под фотографией.
Поклонники в комментариях восхищаются дружной семейкой:
"Такие классные ребята";
"Красавчики! А где же еще один сынишка?";
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"Великолепные пацаны, пусть везет им";
"Классные братья 😍";
"Великолепные! Это и есть счастье";
Чем сейчас занят Григорий Решетник в Киеве, Кристина не уточняла, зато уже осенью на экраны должен выйти 12 сезон шоу "Холостяк".
Реалити-шоу должны были запустить в эфир еще весной этого года, но премьеру пришлось отменить из-за вторжения рф. Главным героем 12 сезона "Холостяка" стал 32-летний Алекс Топольский. Алекс родился и вырос во Львове, но после окончания университета переехал в США. Сейчас он живет в Майами и имеет свой бизнес, связанный с недвижимостью.
Напомним, жена Григория Решетника поразила кадрами со свадьбы своего племянника-военного.
Как сообщала Politeka, Решетник после "Холостячки" встретился с Мишиной в новом проекте.
Также Politeka писала, что жена Решетника раскрыла секреты идеальной фигуры после рождения троих сыновей.