Звездное семейство в браке уже 12 лет и воспитывает троих сынишек. В этот раз на своей странице в Instagram Кристина разместила забавное и трогательное фото, на котором двое младших Решетников залезли в багажник авто и играют на камеру.

"Когда очень ждали возвращения папы из Киева ❤️Мы тебя больше не отпустим, Гриша Решетник 😀🤗", — написала жена телеведущего под фотографией.

Поклонники в комментариях восхищаются дружной семейкой:

"Такие классные ребята";

"Красавчики! А где же еще один сынишка?";

"Великолепные пацаны, пусть везет им";

"Классные братья 😍";

"Великолепные! Это и есть счастье";

Чем сейчас занят Григорий Решетник в Киеве, Кристина не уточняла, зато уже осенью на экраны должен выйти 12 сезон шоу "Холостяк".

Реалити-шоу должны были запустить в эфир еще весной этого года, но премьеру пришлось отменить из-за вторжения рф. Главным героем 12 сезона "Холостяка" стал 32-летний Алекс Топольский. Алекс родился и вырос во Львове, но после окончания университета переехал в США. Сейчас он живет в Майами и имеет свой бизнес, связанный с недвижимостью.

Напомним, жена Григория Решетника поразила кадрами со свадьбы своего племянника-военного.

Как сообщала Politeka, Решетник после "Холостячки" встретился с Мишиной в новом проекте.

Также Politeka писала, что жена Решетника раскрыла секреты идеальной фигуры после рождения троих сыновей.