Как пишет Politeka.net, вторая жена скандального ведущего Владимира Остапчука, ранее ведущего шоу "Маска" и "Співають всі", отправилась в Милан. Там она встретила мирную акцию украинцев, которую также посетила.

Однако традиционно не обошлось без безкультурных "мирных русских", которые устроили погром перед украинцами. В сети едва ли не каждый день появляются видеодоказательства безкультурного поведения россиян заграницей, которые всячески оскорбляют украинцев, матерятся и ведут себя крайне агрессивно.

При этом россияне также часто перекладывают всю вину на наших граждан. Кристина на мирной акции высказалась:

«Все было бы ок, если бы подруга не забыла телефон в Убер. И это просто кошмар, ведь мы не нашли его, хотя оборвали все контакты, все почты и тд, поэтому будьте осторожны!

Все хотят вернуться домой, украинцы лучшие! Сначала было так, грустно, но наши люди – самые лучшие. А когда мы все кричали Слава Украине, подбежал… И ногой выбил деньги, которые люди собирали на помощь. Наши за ним побежали, но не успели… Думаю, все понимают, кто это был» - пишет Кристина.

На своей странице в Instagram Кристина показала, как начинается ее утро в Европе без мужа.

Девушка проснулась, налила стакан холодной воды в бокал и подошла к окну, чтобы полюбоваться красивейшим пейзажем европейской столицы.

Напомним, что жена Остапчука очаровала женственным образом в платье бельевого стиля.

Как сообщала Politeka, Остапчук с женой показали свой дом-мечту, как он выглядит.

Также Politeka писала, что эффектная жена Остапчука в вышиванке пленила женственными формами.