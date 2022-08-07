Как пишет Politeka.ne, ведущий «Холостяка» и «Холостячки» Григорий Решетник со своей женой Кристиной - многодетные родители. Пара воспитывает троих замечательных сыновей и мечтает о дочке.
Жена ведущего Решетника Кристина не только занимается домом, бытом и детьми, но и успевает активно вести блог в Инстаграме. Кристина делится своими буднями, рассказывает о воспитании детей и показывает, как проводит время со своим звездным мужем.
Сейчас у себя в сториз жена Решетника решила показать, какой сюрприз приготовили ее любимые мужчины.
"Пошли на тренировки, а пришли с сюрпризом", - расскзала она.
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Женщина призналась, что никогда не празднует день Ангела, но в этот раз решила сделать исключение.
"На Западе именины чуть ли не более важный праздник, чем День рождения 💛💙 Поэтому вчера получала поздравления и почувствовала себя именинницей 🎊",- рассказала Кристина.
Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник с женой после трагедии в Киеве обратились к украинцам.
Как сообщала Politeka, "располневшая" жена ведущего "Холостяка" Решетника поразила фигурой.
Также Politeka писала, ведущий "Холостяка" Решетник отправился за женой в спортзал, устроив жаркую тренировку.