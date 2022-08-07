Как пишет Politeka.net, популярная украинская певица Надя Дорофеева спусля несколько недель после вторжения оккупантов объявила о разводе с Владимиром Дантесом, с ним она была в отношениях более десяли лет. Артистка отказалась комментировать ситуацию.

При этом фактически сразу стало известно, что у Нади другие отношения - она закрутила роман с Мишей Кацуриным, который решил развестись фактически в это же время. Ранее они дружили семьями.

Теперь Михаил видется со своими двумя маленькими детьми на выходных и берет с собой Надю. Артистка показала, как веселится с ними в ресоране, а сам мужчина добавил еще один кадр из отдыха с новой возлюбленной и своими малышами:

"Человеческие хитросплетения" - пишет Кацурин.

"Мужчины на совете" - написала Надя в ответ под фото Кацурина с ребенком.

Чтобы привлечь внимание, артистка также похвасталась в Тик-Ток небольшим видео. В черном коротком платье с вырезами девушка подурачилась на камеру и порадовала естественным образом.

«Наконец)) Спасибо! Так гораздо Лучше 😘😘; Запрещенная любовь; Разноцветные грехи; Песни лучше не переводить, а писать новые. И если на украинском, то должен писать человек, который думает на украинском; Вооу 🥰Надя твой украинский язык это просто непревзойденно❤️🇺🇦😍; а... это моя новая одержимость 😍; Эта песня на репите 24/7😁» - пишут в сети.

Напомним, Дорофеева зазвучала на украинском и восхитила поклонников, видео.

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