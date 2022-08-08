Популярная украинская певица Злата Огневич, которая была героиней второго сезона шоу "Холостячка", показала радкий кадр со своей мамой. По случаю праздника, Злата решила обратиться к маме публично и также поделилась ее фото из отдыха.

«Мамуля, с Днем рождения ))! Спасибо, что была первой, кто поверил в меня 🤍 За НАШИ первые певческие конкурсы и твои платья, которые ты перешивала и отдавала мне для выступлений ❤️‍🩹 Спасибо, что ты настоящая мама. Такая, какая и должна быть 🙌🏼 на другую я бы не согласилась!

P.S. Это фото мы сделали когда-то во Франции 💛 Тебе очень подходит Франция )) Я помню наши прогулки по городу и твой восторг от всего, как у маленького ребенка! Тогда я пообещала, что мы будем вместе чаще путешествовать ✈️» - высказалась Злата под кадром.

Злата также успевает заняться личной жизнью, ухаживает за собой и показывает счастливые кадры в Инстаграм. В этот раз Огневич похвасталась небольшим увлечением и показала, как развлекалась на этих выходных.

«И чувствовать ветер в волосах 🤍 Лето подходит к концу, жаль…..» - высказалась Злата.

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