В воскресенье 7 августа, украинская певица София Ротару юбилей. Звезде исполнилось 75 лет. Внучка артистки и ее тезка София Евдокиенко не могла пропустит такой знаменательный для всей семьи день.
21-летняя внучка звезды в сториз Instagram опубликовала фото со своей цветущей бабушкой-именинницей и оставила для нее короткое поздравление.
«С днем рождения моя прекрасная бабушка», - написала Соня Евдокименко.
Внучка позировала в мерцающем платье серебристого цвета, с распущенными волосами и ярким макияжем.
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София Ротару в свой юбилей надела голубое платье-вышиванку. В руках держала букет белых роз.
На втором фото Соня показала свою звездную бабушку на сцене. Легендарная певица была одета в яркую длинную вышиванку, расшитую черными нитками.
«Всегда столько энергии и драйва», - прокомментировала кадр внучка Ротару.
Напомним, внук Софии Ротару после провального бегства из страны похвастался, как все-таки покинул Украину.
Как сообщала Politeka, конфуз случился с внучкой Ротару в США: засветила лишнее прямо на улице.
Также Politeka писала, что племянница Софии Ротару впервые вернулась домой с начала войны, показав квартиру.