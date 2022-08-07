Внучка Ротару Соня Евдокименко не могла пропустит такой знаменательный для всей семьи день.

В воскресенье 7 августа, украинская певица София Ротару юбилей. Звезде исполнилось 75 лет. Внучка артистки и ее тезка София Евдокиенко не могла пропустит такой знаменательный для всей семьи день.

21-летняя внучка звезды в сториз Instagram опубликовала фото со своей цветущей бабушкой-именинницей и оставила для нее короткое поздравление.

«С днем рождения моя прекрасная бабушка», - написала Соня Евдокименко.

Внучка позировала в мерцающем платье серебристого цвета, с распущенными волосами и ярким макияжем.

София Ротару в свой юбилей надела голубое платье-вышиванку. В руках держала букет белых роз.

На втором фото Соня показала свою звездную бабушку на сцене. Легендарная певица была одета в яркую длинную вышиванку, расшитую черными нитками.

«Всегда столько энергии и драйва», - прокомментировала кадр внучка Ротару.