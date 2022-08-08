Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая зимой стала невестой блогера Александра Волошина, стала активно заниматься собой. По словам девушки, она желает уже не первую неделю заполучить фигуру мечты и ради этого согласна много работать.

Анна записалась на курс похудения, ходит на борьбу и занимается дополнительными тренировками. Также Тринчер часто рассказывает о своем режиме дня и балансе питания. ПРи этому девушка не прячется за фильтрами и старается подчеркнуть даже маленький результат похудения.

В этот раз она показала, чего смогла добиться за последнее время.

«За эти дни празднования чувствую, что немного набрала воды в теле. Но это все равно ничего, ведь я больше чувствую, что постепенно прихожу к своей идеальной форме и мне все больше и больше начинает нравиться мое тело. Еще немного и я…» - говорит Анна в ролике, на котором показала первые перемены.

Мы писали, даже в такие непростые времена Волошин не перестает радовать любимую приятными сюрпризами. В ролике, который показала Анна, можно увидеть романтический вечер влюбленных на крыше. Саша открывает шампанское, затем они с Аней пьют его из красивых бокалов на брудершафт, а затем нежно целуются.

Напомним, "Это очень красиво": Тринчер с женихом устроила экстремальную фотосессию под водой.

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