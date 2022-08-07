Алексей Тригубенко показал девушку, которая ему очень дорога

Алексей Тригубенко - участник первого сезона "Холостячка", которому удалось дойти до финала, но не удалось построить романтические отношения с Ксенией Мишиной.

Однако мужчина не впал в уныние, продолжает активно развивать бизнес и верит, что встретит настоящую любовь.

В своих Stories Instagram Алексей показал встречу с очень дорогим для него человеком.

Девушку в белом платье зовут Марина. Тригубенко познакомился с ней ровно год назад, когда отдыхал в Турции. С тех пор они дружат.

"А еще перед выездом из Черновцов успел встретиться с очень дорогим для меня человеком", - сообщил Алексей.

Как признался участник "Холостячки", они с Мариной проводили блиц-опрос.

Отметим, что после проекта на Алексея Тригубенко обрушилась волна народной любви и восхищение поклонниц. Однако сам финалист не раз заявлял в интервью журналистам, что все свои силы отдает на построение карьеры, а с личной жизнью у него пока ничего.

Напомним, "Холостячка" Мишина назвала два совета, как оставаться молодым дольше.

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина показала, как тяжело ей удается привести тело в форму.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Ксения Мишина показала, какой бывает утром без макияжа и фотошопа.