Алексей Тригубенко - участник первого сезона "Холостячка", которому удалось дойти до финала, но не удалось построить романтические отношения с Ксенией Мишиной.
Однако мужчина не впал в уныние, продолжает активно развивать бизнес и верит, что встретит настоящую любовь.
В своих Stories Instagram Алексей показал встречу с очень дорогим для него человеком.
Девушку в белом платье зовут Марина. Тригубенко познакомился с ней ровно год назад, когда отдыхал в Турции. С тех пор они дружат.
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"А еще перед выездом из Черновцов успел встретиться с очень дорогим для меня человеком", - сообщил Алексей.
Как признался участник "Холостячки", они с Мариной проводили блиц-опрос.
Отметим, что после проекта на Алексея Тригубенко обрушилась волна народной любви и восхищение поклонниц. Однако сам финалист не раз заявлял в интервью журналистам, что все свои силы отдает на построение карьеры, а с личной жизнью у него пока ничего.
Напомним, "Холостячка" Мишина назвала два совета, как оставаться молодым дольше.
Как сообщала Politeka, Ксения Мишина показала, как тяжело ей удается привести тело в форму.
Также Politeka писала, что "Холостячка" Ксения Мишина показала, какой бывает утром без макияжа и фотошопа.