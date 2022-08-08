Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский певец. Звезда более 10 лет был вместе с Надей Дорофеевой, но после начала войны пара объявила, что больше не вместе. После этого стало известно, что Надя ушла к другу семьи - Михаилу Кацурины, который тоже развелся со своей женой Дашей. А Владимира стали часто замечать с самой Дашей, но пока официального подтверждения, что пара вместе, нет. Не забывает Дантес и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным. А в этот раз Дантес поделился новым сторис, где поделился радостным событием.

"Приветствую, фаны. В начале сентября будет релиз новой песни. И впервые решил лично попросить помощь с клипом именно у вас", - написал Дантес.

"Всем привет. В сентябре будет релиз новой песни и решил впервые попросить лично о помощи с клипом. Хочу, чтобы мы его сделали вместе", - сказал Дантес в видеообращении.

Напомним, Дантес с Кацуриной сделали признание, Остапчук не смог пройти мимо

А еще Politeka сообщала, что экс-жена бойфренда Дорофеевой Кацурина впечатлила видом в прозрачном платье

Также Politeka писала, что Дантес после развода с Дорофеевой показал свое холостяцкое жилище