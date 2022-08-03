Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский артист. Звезда недавно разошелся с Надей Дорофеевой после 10 лет отношений. В это же время решили развестись друзья звездной пары - Даша и Михаил Кацурины, успешные рестораторы. А после уже Надю заметили с Мишей на отдыхе в Барселоне. Дорофеева не стала скрывать и призналась, что она вместе с Кацуриных.
В это же время Дантес очень сблизился с Дашей. Все чаще и чаще можно увидеть пару вместе, а недавно Кацурина показала трогательную аватарку на своем телефоне, где она с детьми и Дантесом.
А теперь Владимир Дантес с Дашей Кацуриной записали трогательное обращение к фанатам. При этом пара сидела в постели. Но несмотря на все скользкие намеки пара не призналась, что вместе, а попросила помочь животным, которые страдают от войны.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Поставки из Крыма для войск россии прерваны: ВСУ метко ударили в нужном месте
Многоэтажка рухнула посреди дня на глазах у очевидцев, кадры: "Там очень опасно"
Самолет врезался в авто, без жертв не обошлось: фото и подробности странной авиакатастрофы
Сумская призналась, где сейчас ее младшая дочь, пока старшая в Москве: "Мне, конечно, очень жаль..."
Анатолий Анатолич решил подшутить над Дашей и Вовой:
"Вова, почему я думаю только о том, в брюках ли ты на этом видео или просто в трусах на домашнем? Животным помогаем!".
Не остался в стороне и Владимир Остапчук. Звезда посвятил целый сторис паре.
"Я так и думал, поздравляю", - написал звезда.
Напомним, экс-жена бойфренда Дорофеевой Кацурина впечатлила видом в прозрачном платье
А еще Politeka сообщала, что экс-муж Дорофеевой Дантес не смог незамеченным пересечь границу
Также Politeka писала, что Дантес после развода с Дорофеевой показал свое холостяцкое жилище