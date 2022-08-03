Владимир Дантес и Даша Кацурина записали обращение, после чего Владимир Остапчук решил поздравить их.

Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский артист. Звезда недавно разошелся с Надей Дорофеевой после 10 лет отношений. В это же время решили развестись друзья звездной пары - Даша и Михаил Кацурины, успешные рестораторы. А после уже Надю заметили с Мишей на отдыхе в Барселоне. Дорофеева не стала скрывать и призналась, что она вместе с Кацуриных.

В это же время Дантес очень сблизился с Дашей. Все чаще и чаще можно увидеть пару вместе, а недавно Кацурина показала трогательную аватарку на своем телефоне, где она с детьми и Дантесом.

А теперь Владимир Дантес с Дашей Кацуриной записали трогательное обращение к фанатам. При этом пара сидела в постели. Но несмотря на все скользкие намеки пара не призналась, что вместе, а попросила помочь животным, которые страдают от войны.

Анатолий Анатолич решил подшутить над Дашей и Вовой:

"Вова, почему я думаю только о том, в брюках ли ты на этом видео или просто в трусах на домашнем? Животным помогаем!".

Не остался в стороне и Владимир Остапчук. Звезда посвятил целый сторис паре.

"Я так и думал, поздравляю", - написал звезда.

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