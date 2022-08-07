После полномасштабного вторжения рф в Украину все больше жителей отказываются говорить по-русски, связывая этот язык с языком оккупации и военной агрессии, и переходят на украинский – как в официальном, так и в личном общении.

Не исключением стал победитель второго сезона шоу "Холостячка" предприниматель Андрей Задворный.

На своей странице в Instagram он опубликовал длинный пост, в котором поделился некоторыми связными и не очень фактами.

«Во-первых, переход на язык – это не линейный график, где каждый день только больше и лучше, скорость внедрения украинского в быт зависит от целого ряда факторов – есть успехи и откаты тоже бывают. Главное что я решил 100% «ни шагу назад» – это публичная сфера, здесь исключительно Язык, никакого языка 👅», - рассказал Задворный.

Он отметил, что на западной Украине говорить, легко, потому что среда украиноязычная. В столице, все же огромное количество людей общается на русском, поэтому длинные разговоры, скатываются к русскому.

«С положительного, когда остановился на ночь в Одессе пару недель назад, при заселении админ общался со мной на русском, а утром он же уже говорил ко мне на украинском, очень тяжело ему было, но видно, что старался и в кайф. (Замечаний я не делал, чисто его инициатива)», - продолжил он.

Андрей заметил, что в общественных местах, когда его друзья громко говорят по-русски, ему становится неловко.

Что касается письменных диалогов, которые имел в мессенджерах, то по-началу он вел их на русском, но потом быстро понял, что у него каша в переписках - в одном разговоре идет то рос, то укр фраза, но через 4-5 месяцев предприниматель начал замечать, что внутренние диалоги уже идут на украинском.

«Приятно то, что часто посторонние хвалят мой прогресс и говорят, что язык становится лучше, также меняется голос на более приятный. Когда захожу в архив состор и кое-что там смотрю - очень необычно слышать от себя русский)) Считаю, что нормам иногда лучше добавить суржика или потупить немного, чем сдаваться. Также следует поддерживать окружающих в их стремлении перейти на украинский, даже если у них не очень получается, не тыкать в ошибки, а поощрять прогресс», - порассуждал Задворный.

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