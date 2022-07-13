Победитель "Холостячки" Андрей Задворный показал, как его обманул продавец, поделившись своей "болью" в блоге.

Как пишет Politeka.net, Андрей Задворный - известный украинский бизнесмен. А в прошлом году предприниматель отправился на шоу "Холостячка", где главным героем была певица Злата Огневич. Андрею удалось покорить сердце звезды, но после проекта Задворный сразу бросил исполнительницу. Но зато бизнесмен теперь еще и довольно успешный блогер, за которым следят десятки тысяч фанатов. Не забывает Андрей и об Инстаграм, где делится с украинцами многим интересным.

А на новых кадрах Задворный поделился своей проблемой.

"Лох купил голубику", - написал звезда.

"Купил я думаю вкусной голубики. Сейчас она такая красивая, спелая. Немножко отсыпаешь, ниже она вот такая: гнилая, сухая и никакая", - сказал Андрей.

"Когда я попробовал на месте, ягодки были сладкие и вкусные. Очень люблю голубику, много ее могу съесть - думал втоптать всю коробочку. То, как она была сложена и выглядела - ну они 100% знали, что она не ок", - написал Андрей.

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