Как пишет Politeka.net, Андрей Задворный - известный украинский бизнесмен. А в прошлом году предприниматель отправился на шоу "Холостячка", где главным героем была певица Злата Огневич. Андрею удалось покорить сердце звезды, но после проекта Задворный сразу бросил исполнительницу. Но зато бизнесмен теперь еще и довольно успешный блогер, за которым следят десятки тысяч фанатов. Не забывает Андрей и об Инстаграм, где делится с украинцами многим интересным.
А на новых кадрах Задворный поделился своей проблемой.
"Лох купил голубику", - написал звезда.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
"Погибшую чудом узнали по брендовому платью": под Киевом участник ток-шоу отобрал жизнь у любимой
HIMARS в действии: ВСУ нанесли невосполнимые потери командованию оккупантов
Звезда "Х-Фактора" Николайчук в узком комбинезоне устроила тренировку в спортзале: кадры
Юная дочь Беллуччи в крошечном купальнике лишила дара речи развлечениями с парнем: кадры с курорта
"Купил я думаю вкусной голубики. Сейчас она такая красивая, спелая. Немножко отсыпаешь, ниже она вот такая: гнилая, сухая и никакая", - сказал Андрей.
"Когда я попробовал на месте, ягодки были сладкие и вкусные. Очень люблю голубику, много ее могу съесть - думал втоптать всю коробочку. То, как она была сложена и выглядела - ну они 100% знали, что она не ок", - написал Андрей.
Напомним, победитель "Холостячки" Задворный похвастался отдыхом в Карпатах, разозлив украинцев
А еще Politeka писала, что бросивший Огневич победитель "Холостячки" Задворный показал красотку-дочь
Также Politeka сообщала, что бросивший Огневич победитель "Холостячки" Задворный разоткровенничался о неразделенной любви