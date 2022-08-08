Как пишет Politeka.net, украинская актриса Ксения Мишина находится в постоянном контакте с поклонниками и делает это в основном с помощью социальных сетей. Звезда радует новыми фото и видео, рассказывая, что интересного происходит в ее жизни. В этот раз Ксения поделилась хорошей новостью: она впервые выспалась за долгое время, так как ночь прошла без сигналов воздушной тревоги.
Утром артистка записала несколько "сториз" в Instagram, лежа в постели. У нее был бодрый вид.
«Доброе утро! Наконец-то… Угадайте, что сегодня случилось ночью?», - обратилась она к поклонникам.
Ответ не за
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ставил себя долго ждать, фанаты сразу отгадали, в чем дело.
«Ох, этот сладкий сон без тревог. Кстати, в моей жизни было много разных историй со сном и без», - рассказала Ксения Мишина.
Напомним, "Холостячка" Мишина назвала два совета, как оставаться молодым дольше.
Как сообщала Politeka, Ксения Мишина показала, как тяжело ей удается привести тело в форму.
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