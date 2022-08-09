Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик показала свой уютный загородный дом в Киевской области и рассказала о своих ритуалах

Как пишет Politeka.net, известная украинская телеведущая Лилия Ребрик находится в постоянном контакте с поклонниками и делает это в основном с помощью социальных сетей. Звезда радует новыми фото и видео, рассказывая, что интересного происходит в ее жизни.

В этот раз Лилия Ребрик записала несколько "сториз" в Instagram, где показала свои утренние ритуалы.

Первые кадры сделаны во дворе загородного дома, куда артистка вышла после пробуждения. Она была в пижаме, с чашкой ароматного кофе в руке.

Вокруг лес, свежий воздух, тишина и умиротворене.

Лилия Ребрик пожелала всем украинцам, чтобы у них все утра были добрыми.

В следующих «историях» звезда попозировала в гамаке, а также показала, как стоит в планке.

Артистка призналась, что это один из важных ее ритуалов заботы о себе.

«У меня привычка утреннего кофе. И я ее не меняю. Всё будет хорошо. Всё будет Украина», - написала Ребрик.

Напомним, Ребрик поделилась счастливыми моментами, показав свою любимую маму

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