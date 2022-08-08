На своей странице в Instagram шеф-повар поздравил украинцев с днем ​​войск связи, который отмечают 8 августа.

"Правда выигрывает подлую и жестокую войну. Сегодня точно знаем, кто свой, а кто враг. Слышим своими ушами разговоры, открывающие истину: на той стороне нет друзей, только нация инфицированных и безумных. А еще слышим голоса родных, защищающих города и села. Слышим смех и слезы, слышим, что живы", — пишет Хименес-Браво.

Эктор подчеркнул, что украинские военные-связисты — настоящие профессионалы.

"Ибо благодаря им так четко весь мир услышал клич к бою со Змеиного, и то, что русский военный корабль все-таки пошел на*уй. Сегодня вся Украина празднует государственный праздник — где-то громко, а где-то молчанием. Они называют его радиомолчанием. Спасибо за ваше дело, за вашу борьбу ❤️", - поздравил судья "Мастер Шеф".

Отметим, уже 20 августа состоится премьера продолжения «МастерШеф. Битва сезонов», где двадцатка любимых зрителями участников прошлых сезонов снова сойдется в соревновании за кулинарное первенство. Среди судей неизменно будет и Эктор Хименес-Браво. Компанию ему составили Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский.

Премьера состоялась в конце января этого года, но была остановлена ​​в связи с полномасштабным вторжением россии в Украину.

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.