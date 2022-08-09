Популярный украинский певец Дмитрий Монатик, только недавно вернувшийся в Украину из-за границы, признался, что после 2014 года выступал в России.

Об этом он рассказал в интервью журналистке Ольге Бутко.

"Тогда был другой шоубизнес и другие правила. До 2014 года чувствовалось, что пока песня не станет популярной в россии, то и в Украине она не так сильно играет. В 2014 году все начало меняться, но все равно. Наши песни в Украине начали восприниматься лучшее, что подарило нам возможность не очень думать о том рынке, а развиваться на нашем», – рассказал Монатик.

Как признается Дмитрий, в последний раз он выступал на территории россии в 2015 году. Затем он понял, что делает что-то неправильное, и решил отказаться от поездок на российские корпоративы и премии.

По словам Монатика, там совсем другие заработки, в этом и заключался соблазн для многих артистов.

"Все всегда хотят больше. Так люди устроены. Когда чего-то достигаем, то хочется больше. Но моим мотиватором никогда не были деньги. Творчество и люди. Я всегда любил смотреть, как люди танцуют под вышедшие у нас песни. После решения в 2015 году не выступать там, я очень классно развивался здесь", – объяснил певец.

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