Как пишет Politeka.net, Элина Мбани - известная украинская певица и звезда "Женского квартала". Знаменитость, как и другие украинские звезды, активно поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Мбани и об Инстаграм, где делится не только своим творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Элина поделилась анонсом песни, которую скоро выпустит.

"Скоро. Песня «Не слушай» на всех платформах

Сегодня супер значимый день для меня, я очень жду премьеру своей первой песни, поэтому хотела бы немного заинтересовать", - написала Мбани.

Фанаты, включая Катю Никитину, дочь Елены Кравец, жену Евгения Кошевого, поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Вай", "Ох, моя Богиня", "Малышка, кайф", "Поздравляю, ждем", "Кошечка", "Класс, поздравляю", "Важный день для всей команды", "Очень ждем", "Поздравляю, супер-класс", "Ну наконец-то".

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