Как пишет Politeka.net, 21-летняя дочь единственного сына Софии Ротару Руслана Евдокименко, которую назвали в честь бабушки, много путешествует. Девушка работает моделью и знает толк в фэшн-образах.
Так, звездная внучка активно ведет свой блог в Instagram, где делится с фанатами яркими снимками из путешествий.
Недавно модель опубликовала фотографию, сделанную во время поездки в столицу Великобритании - Лондон. На фото Соня Евдокименко предстала в атласной блузке с принтом, образ дополнила золотыми украшениями.
Соблазнительные стрелки на глазах, распущенные волосы и завораживающий взгляд – все это как ничто лучше подчеркивает элегантность внучки Софии Михайловны.
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"Собирайте прекрасные моменты", - написала она.
На фото отреагировал отец Сони и единственный сын Софии Ротару Руслан Евдокименко. Он поставил дочери красное сердечко.
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