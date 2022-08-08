Внучка Софии Ротару славится своим элегантным стилем, девушка показала новый снимок, сделанный во время выездки в Лондон.

Как пишет Politeka.net, 21-летняя дочь единственного сына Софии Ротару Руслана Евдокименко, которую назвали в честь бабушки, много путешествует. Девушка работает моделью и знает толк в фэшн-образах.

Так, звездная внучка активно ведет свой блог в Instagram, где делится с фанатами яркими снимками из путешествий.

Недавно модель опубликовала фотографию, сделанную во время поездки в столицу Великобритании - Лондон. На фото Соня Евдокименко предстала в атласной блузке с принтом, образ дополнила золотыми украшениями.

Соблазнительные стрелки на глазах, распущенные волосы и завораживающий взгляд – все это как ничто лучше подчеркивает элегантность внучки Софии Михайловны.

"Собирайте прекрасные моменты", - написала она.

На фото отреагировал отец Сони и единственный сын Софии Ротару Руслан Евдокименко. Он поставил дочери красное сердечко.

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