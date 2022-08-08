Популярная украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой актер Андрей Фединчик ушел служить в ВСУ, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила несколько кадров из новой фотосессии и обратилась к украинцам.

Как видно, на новых снимках Наталка запечатлена у красивого высокого дома с разбитыми окнами. Перед камерой она появилась в белом наряде с необычной сине-желтой объемной накидкой. Волосы актрисы распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж и грустный вид.

В подписи к публикации Денисенко рассказала о своих переживаниях с начала войны, и о том, что сейчас изменилось. По словам актрисы, сейчас все украинцы живут в новых реалиях, однако все продолжают жить и что-то делать, и поэтому все украинцы сейчас настоящие герои.

"Мы все с вами сейчас – Великие Герои, потому что мы продолжаем жить здесь и сейчас, сохраняем свою жизнь и жизнь близких, воспитываем детей, работаем, волонтерим, помогаем друг другу морально или донатами. Мы что-то делаем! Я чувствую, что все будет хорошо! Я верю в это! Верьте и вы пожалуйста! И живите! Живите каждый день!", - написала Наталка.

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