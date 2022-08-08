Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик показала счастливое воссоединение с семьей, а также рассказала о страхах своих детей

Как пишет Politeka.net, известная украинская телеведущая Лилия Ребрик находится в постоянном контакте с поклонниками и делает это в основном с помощью социальных сетей. Звезда радует новыми фото и видео, рассказывая, что интересного происходит в ее жизни.

В этот раз Лилия Ребрик решила поговорить о своей семье.

На своей странице в Инстаграм телеведущая показала счастливое фото, на котором позирует со своими дочками и мужем Андреем Диким.

Как рассказала Лилия, во время войны она с супругом работают в Киеве, а детей отвезли к родителям в Черновцы. Поэтому приходится жить на два города.

«Каждый раз, когда мы едем, Полина спрашивает: «А вас там не убьют?» 😢 Сердце каждый раз разрывается от таких вопросов. Так хочу, чтобы дети заказывали себе подарки из поездок родителей, а не жили в страхе. Чтобы были как за каменной стеной, а не с осознанием опасности. Чтобы мечтали о единорогах, лего и ярких красках, а не о том, когда наступит мир. Как хочется, чтобы все наши дети были живы!!!», - отметила телеведущая.

Украинцы поддержали ее в комментариях.

"Дикая семейка 🥹❤️🫶 Совсем скоро все закончится! Будет мирное небо 🙏🏻 будет мирная жизнь! Всё обязательно будет хорошо 💙💛",

"Так интересно Диана на папу похожа, а Поля - на мамочку! Красивые девочки! Пускай растут здоровые и счастливые!!!", - пишут в сети.

Напомним, что Лилия Ребрик показала еще одного члена семьи, фото.

Как сообщала Politeka, Ребрик поддержала Зеленскую, которую нещадно захейтили.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик с мужем и дочерью показали, как наслаждалась отдыхом в Крыму.