Как сообщает Politeka.net, на днях первая леди Елена Зеленская появилась на обложке Vogue. Поза, в которой первая леди изображена на фото, у многих вызвала неоднозначную реакцию. Мол, на фото Зеленская выглядит совсем не женственно.

После этого в сети возник целый флешмоб под хештегом #sitlikeagirl, призванный высмеять навязывание девушкам с детства стереотипного поведения в обществе. К нему присоединилась и ведущая Лилия Ребрик.

Лилия Ребрик опубликовала снимок, который был недавно сделан во время фотосессии с дочерьми Дианой и Полиной. На снимке телеведущая села в удобную для нее позу, немного расставив ноги в стороны и упершись локтем на колено. В подписи к снимку она добавила хештег #sitlikeagirl, поддержав первую леди.

"Живите достойно. Сражайтесь. Взращивайте в себе свою силу. Закаляйте свою мощь. Будьте стеной. Каменной. Негнущимся деревом. Птицей с расправленными крыльями. Не осуждайте. Не сплетничайте. Не плетите интриг. И… сидите как удобно", - подписала кадр Лилия Ребрик.

В комментариях украинцы поддержали позицию телеведущей: "Подписываюсь под каждым словом", "Это тонко, молодец", "Женщина ежесекундно имеет право быть собой. Не спрашивать разрешения на это", "Лучше и не скажешь".

Напомним, что Ребрик дала совет, что делать, если тяжело на душе.

Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик рассказала, будет ли отправлять детей в школу этой осенью.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик призналась, отправит ли детей первого сентября в школу.