Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик - известная украинская телеведущая. Знаменитость также активно ведет блог в Инстаграм, где делится с фанами самым интересным. А в этот раз Лилия поделилась кадрами, где позировала с самой младшей девочкой семьи.

"Сегодня 2 годика нашей Дикси!

Самой молодой девочке нашей семьи! Кроткий, преданный, послушный, нашей.

Каждый раз, когда я вижу истории заброшенных животных - запертых в квартирах, выброшенных на улицу, привязанных на цепи во дворах - у меня печет в душе. Не могу представить, чтобы наша Дикси в самые страшные моменты нашей жизни была не с нами! Ни на мгновение даже подумать не в силах, что ее можно было бы где-то "забыть", - написала Ребрик.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Прекрасное фото", "Поздравляю с Днем рождения", "С днем рождения вашу младшую девочку!!! ей так повезло с вами) дико люблю!!", "С днем рождения, Дикси ей невероятно повезло, что она именно в вашей дикой семье", "Класс! Мечтаем о такой и себе, как вернемся домой!)", "А бабушка Настя поздравила?", "Вы с семьей в Украине?", "Какая порода этого пупса?".

Напомним, Ребрик поделилась счастливыми моментами, показав свою любимую маму

А еще Politeka сообщала, что Ребрик показала на примере, почему украинскую нацию не побороть

Также Politeka писала, что Ребрик обратилась к украинцам с важным вопросом, Решетник поспешил дать ответ



