Телеведущая Лилия Ребрик показала, как вместе с дочерью и мужем Андреем Диким отдыхала в Крыму, поделившись фото.

Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик - успешная украинская телеведущая и актриса театра и кино. Звезда замужем за танцором Андреем Диким, от которого родила двоих детей - Диану и Полину. Не забывает Лилия и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Лилия показала фото из Крыма, где отдыхала с семьей.

"Привет, Крым ! Привет, мой полуостров! Долгих 8 лет я мысленно посылаю тебе письма. И… не получаю никакого ответа. Но это – пока что.

Помнишь, когда я была маленькой девочкой, я ездила к твоему морю каждый год? Эта фраза: "Ура, мы едем в Крым!"- это как безоговорочный старт лета, осознание, что впереди так много приключений, так много моря, куча собранных раковин как лучших летних драгоценностей и тааааак много соленого воздуха, которого, казалось, легкие и не в состоянии вместить!", - написала ребрик.

Фаны поставили более 14 тысяч лайков и написали комментарии:

"У меня тоже есть фото на таком фоне", "Также плачу за Крымом. Каждый год!!!! там отдыхали. Есть родственники там.. ничего, скоро поедем", "Здравствуйте Лилечка. Я также с семьей была в Крыму в 2013 году", "Наша семья тоже очень обожает Крым. Верю, что Крым совсем скоро вернется к нам".

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