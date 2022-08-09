Певица Анна Тринчер рассказала о новых тату, которые сделала в честь 21-летия, вызвав недоумение у украинцев.

Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса. Звезда не так давно решилась увеличить себе бюст до третьего размера. У знаменитости есть жених - популярный блогер Александр Волошин.

А на днях Тринчер отпраздновала свой 21-й день рождения. Звезда рассказала, что получила в подарок от возлюбленного фотосессию под водой. А после этого пара провела романтический вечер на крыше.

Но и это было не все, ведь Тринчер решила сделать три татуировки. Звезда начала активно рассказывать об этом событии в своих сторис.

"Чтобы вы понимали, я сделала 3 татуировки...", - написала Тринчер.

"Зачем?", - спросил фанат у Анны.

"Еще я вас не спрашивала, что делать со своим телом!", - резко ответила Тринчер в сторис.

После этого Анна поделилась публикацией, в которой показала свои новые татуировки.

"Уже 9 татуировок.

Кажется, это уже зависимость.

Какая вам понравились больше всего? 1/2/3?", - написала Тринчер в публикации.

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