Как пишет Politeka.net, популярная украинская певица Надя Дорофеева развелась с Владимиром Дантесом спустя десять лет отношений. Причем пара не стала рассказывать о том, почему приняла такое решение и тем самым только больше привлекла к себе внимание.

«Уже завтра ты узнаешь, какие звездные пары не выдержали кризис войны 💔 И самое интересное, что или кто развел самую крепкую пару украинского шоубиза Владимира Дантеса и Надю Дорофееву?» - сказано в подписи к новому выпуску ЖВЛ.

Как и ожидалось, тема развода Дорофеевой и Дантеса не только разозлила пользователей, но и вызвала недоумение, они считают данную тему простым пиаром:

«А почему у Ютубе нет выпуска?; Вы в своем уме??? Война, горе, неужели кому-то интересно кто с кем развелся??? Валите на фронт всей своей программой и воюйте; Такое ощущение иногда, что они решили пиарнуться)); Люди мрут каждый день... На*ер кому нужна эта информация; рассказывайте о заслугах действительно известных людей, и тех, кто заслужил внимание к ним...а постельные истории -- это не уровень...😒».

При этом фактически сразу стало известно, что у Нади другие отношения - она закрутила роман с Мишей Кацуриным, который решил развестись фактически в это же время. Ранее они дружили семьями. .

Напомним, Дорофеева зазвучала на украинском и восхитила поклонников, видео.

Как сообщала Politeka, Каминская из "НеАнгелов" показала, как выглядела десять лет назад.

Также Politeka писала, что Денисенко из "Крепостной" показала романтичные фото с мужем, который ушел воевать.