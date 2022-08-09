Как передает Politeka.net, Андрей Рыбак прославился благодаря своему участию во многих юмористических проектах. Однако, стал более известен украинцам по участию в шоу "Холостячка", где он боролся за сердце Ксении Мишиной. Также он является другом победителя проекта Александра Эллерта.

Андрей Рыбак готовится отмечать день рождения. 9 августа шоумену исполнится 31 год.

По такому поводу Андрей решил показать поклонникам, как выглядел в 16 лет и показал свой паспорт. Фото документа он выложил в Инстаграм-сторис.

«Тогда этот парниша думал, что в 31 уже пенсия», - признался Рыбак.

Для сравнения он показал еще одно фото, сделанное уже сейчас.

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