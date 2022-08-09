Героиня первого сезона шоу "Холостячка" Ксения Мишина столкнулась с проблемой и попросила украинцев о помощи

Как пишет Politeka.net, ежедневно украинская актриса Ксения Мишина ведет войну на информационном фронте. Она постоянно рассказывает о зверствах российской армии в нашей стране и из-за этого у нее начались проблемы.

Инстаграм блокирует ее аккаунт за враждебные высказывания.

Ксения сообщила, что ее не первый раз пытаются заблокировать. Но есть способ, как можно быстро выйти из бана – благодаря реакциям. Поэтому актриса просит фолловеров слать ей сердечки.

«Я хотела от души попросить вас мне помочь.

Последние месяцы я постоянно пребываю в теневой банне из-за жалоб и атак сами знаете кого! Вы знаете меня, я не выбираю слов и не боюсь говорить правду, но и они не спят!

Кидайте сердечки, если договорились», - обратилась к украинцам Мишина.

Напомним, "Холостячка" Мишина назвала два совета, как оставаться молодым дольше.

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина показала, как тяжело ей удается привести тело в форму.

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