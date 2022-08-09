Летом стало известно, что украинская певица Джамала стала участником популярного польского телешоу Taniec z Gwiazdami (Танцы со звездами), а ее сыновья остались с родственниками.

Как сообщает Politeka.net, сейчас украинская певица Джамала выступает в разных странах с концертами в поддержку Украины. А ее сыновья тем временем остались с родственниками в Турции.

Пока артистка принимает участие в польском танцевальном шоу и активно тренируется, она очень скучает по детям. Об этом знаменитость рассказала на личной странице в Инстаграм-сториз.

Украинская певица не стала таить, что самое трудное для нее не репитиции и изучение новых танцевальных движений, а разлука с любимыми сыновьями. При этом участие в польском проекте очень важно для нее.

"Но участие в таком масштабном проекте именно в Польше для меня, в первую очередь, это возможность напомнить о моем доме. О миллионе людей, которые страдают, и важности их поддержки. Мир не должен устать от нас", - отметила Джамала.

Стоит отметить, что после нападения россии на Украину певица Джамала с детьми уехала в Турцию. Артистка в течение первых месяцев войны выступала в разных странах с концертами в поддержку Украины и собирала деньги для благотворительных фондов. Дети Джамалы в это время проживают с ее сестрой в Турции, а муж остался в Украине.



Напомним, Джамала показала, как проходит подготовка к польским "Танцам со звездами".

Как Politeka сообщала, Джамала познакомила со своим польским партнером по "Танцям з зірками".

Также Politeka писала, что маленький сын Джамалы восхитил исполнением хита "Ой, у лузі червона калина".