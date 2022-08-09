Известный певец и народный артист Украины Александр Пономарев отмечает день рождения, звездные коллеги его поздравляют

Как сообщает Politeka.net, 9 августа украинскому исполнителю исполнилось 49 лет. По этому случаю именинник Александр Пономарев решил напомнить о себе и поздравил всех украинцев с днем Пателеймона Целителя. У себя в Инстаграм народный артист разместил домашнее фото, на котором позирует сидя на диване.

Звездные коллеги Пономарева и простые украинцы принялись поздравлять артиста с важным днем.

«Много лет», - пожелала популярная певица Ольга Цибульская.

«Обнимаю Саня Живи долго, счастливо, кайфово!!», - написал артист Павло Зибров.

«Друг @ponomaryovoleksandr пусть сбываются твои желания!!! C Днем рождения!!!!!», - пожелал певец Дзидзьо.

«Более приветливые поздравления с пожеланием счастья и мира, душевного спокойствия и творческого вдохновения летят из Херсонщины😍💙💛», «Поздравляю, еще больше хороших песен», - пишут украинцы.

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