Как сообщает Politeka.net, 9 августа украинскому исполнителю исполнилось 49 лет. По этому случаю именинник Александр Пономарев решил напомнить о себе и поздравил всех украинцев с днем Пателеймона Целителя. У себя в Инстаграм народный артист разместил домашнее фото, на котором позирует сидя на диване.
Звездные коллеги Пономарева и простые украинцы принялись поздравлять артиста с важным днем.
«Много лет», - пожелала популярная певица Ольга Цибульская.
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«Обнимаю Саня Живи долго, счастливо, кайфово!!», - написал артист Павло Зибров.
«Друг @ponomaryovoleksandr пусть сбываются твои желания!!! C Днем рождения!!!!!», - пожелал певец Дзидзьо.
«Более приветливые поздравления с пожеланием счастья и мира, душевного спокойствия и творческого вдохновения летят из Херсонщины😍💙💛», «Поздравляю, еще больше хороших песен», - пишут украинцы.
Напомним, Федишин после скандалов похвасталась, как с Дзидзьо и Пономаревым зажгла в Италии
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