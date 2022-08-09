Ксения Мишина, которая прославилась еще больше после участия в "Холостячке", высказалась о качестве сна и его важности.

Как пишет Politeka.net, ежедневно украинская актриса Ксения Мишина делится в Инстаграм множеством интересных вещей и рассказывает о своей жизни, а также делится различными замечаниями. Нередко Ксения говорит о происходящем в стране и выражает свое мнение.

«Возвращаясь к теме сна, недавно я узнала о том, что в ночном восстановлении самое важное – это не количества сна, а время, в которое вы ложитесь. Знали ли вы об этом?

Биохакеры утверждают, что наша гормональная система, которая реагирует на сон, работает таким образом, что чем раньше мы ложимся, тем глубже спим. А значит сильнее расслабляемся и лучше восстанавливаемся. Я даже купила специальные часы, они отслеживают многие показатели человека» - говорит Ксения.

Также Ксения решила показать себя после традиционной тренировки, которую проводит онлайн с тренером и старается поддерживать фигуру в форме. Также недавно Ксения рассказала о двух правилах продления молодости.

А после заговорила о том, как сделать себя лучше:

«Единая роскошь, которая нам дана – это умение руководить своими реакциями и отвлекать свой организм, переключать. И, конечно же, спорт, учеба, развитие себя в любом направлении» - пишет Ксения.

Напомним, "Холостячка" Мишина назвала два совета, как оставаться молодым дольше.

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