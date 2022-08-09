Как сообщает Politeka.net, с начала полномасштабной войны в Украине Алина Гросу не часто делится моментами из жизни на своей странице в Instagram.

Известно, что артистка с первых дней войны решила быть полезной для общества и присоединилась к рядам волонтеров, находясь в родных Черновцах. Там Алина Гросу помогала готовить еду людям, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома. Также подыскивала для них жилье.

Сейчас же Алина Гросу выставила единственную Инстграм-сторис, чтобы сообщить о именинах своей маленькой племянницы. Артистка показала фото девочки, которую зовут София и рассказала, что ее родственница очень красиво поет, но родители не спешат развивать талант дочери.

"У моей хорошенькой-племянницы день рождения. Вы не представляете, как хорошо поет Софийка. А я все жду, когда родители отдадут ее на профессиональный вокал. Пусть будет самая счастливая и живущая в мире, любви, согласии и доброте", - написала Гросу в соцсетях.

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